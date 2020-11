“Perché non ‘usare’ chi percepisce il reddito di cittadinanza come informatore turistico?”

Anche tu redattore - Viterbo - La proposta di Renato Petroselli

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentilissima redazione, sono ancora una volta stuzzicato da quanto apprendo dalla stampa a condividere con voi tutti, addetti alla comunicazione e alla informazione, un pensiero di fattibilità nella nostra città di utilizzo dei lavori socialmente utili da affidare a coloro che percepiscono il cosiddetto “reddito di cittadinanza”.

Come saprete, io vivo da cittadino la realtà del centro storico e spesso incontro persone che girano nelle nostre vie, vicoli, piazze, anche tra automobili che scorrazzano con uno strumento tecnologico che carpisce tutta l’attenzione per essere informati.

Di certo il suddetto strumento di semplice e facile utilità, per una semplice informazione, non può essere di aiuto su tutte le possibilità: culturali, turistiche, sociali che la nostra storica Viterbo, con la propria organizzazione cittadina potenzialmente offre ai turisti visitatori occasionali o no.

La nostra amministrazione è ben organizzata con due punti informativi per i turisti nella zona centrale. A quanto pare, però, tante persone che apprezzano la Viterbo da visitare non riescono ad apprezzare ciò che la città può offrire anche a piccoli costi.

Intendo i vari servizi anche di trasporto pubblico al prezzo economico di 1 euro per un trasporto per il tempo di 75 minuti, che permetterebbe di andare alla Quercia o Bagnaia, andata e ritorno dal comodo parcheggio centrale.

Come sappiamo, la comunicazione e la giusta informazione facilitano con soddisfazione colui che vorrebbe conoscere meglio e quindi vivere le realtà cittadina come viterbese.

Si potrebbero utilizzare le persone che potrebbero distribuire dei volantini informativi alle persone che vorrebbero vivere turisticamente al meglio le molteplici peculiarità che la città offre. Come dire… più conosci e più apprezzi.

I lavoratori socialmente utili potrebbero essere dei buoni informatori, per meglio vivere la realtà cittadina.

La mia potrebbe essere una semplice idea da poter realizzare per la crescita sociale economica culturale a beneficio di tutti. Grazie e buon lavoro.

Renato Petroselli

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











1 novembre, 2020