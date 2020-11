“Perderemo eccellenti professionisti, molti sono costretti a cambiare mestiere per sopravvivere”

Milano - Il cantante Fedez: “L'emergenza Covid ha fatto emergere un problema che esiste già da tempo”

Condividi la notizia:











Milano – “Il problema non è quando ne usciremo, ma oggi che siamo in emergenza che ci sono delle maestranze, dei lavoratori, figure che hanno grandi competenze, eccellenze che rischiamo di perdere, questo è il problema”.

Il rapper Fedez è intervenuto durante il programma ‘Non stop news’ su Rtl 102,5.

“Ci sono persone che fanno questo lavoro che rischiano di non esserci più quando ne usciremo – ha aggiunto il cantante -, perché queste persone stanno cambiando lavoro. Questa categoria è molto frammentata e divisa senza contare i lavoratori che non sono in regola”.

“Il problema della mappatura della categoria esiste da anni, l’emergenza Covid non ha fatto altro che far emergere il problema ulteriormente e oggi bisogna tenere alto il fuoco del dibattito su questa cosa, perché il problema potrebbe porsi quando finirà tutto e le istituzioni si dimenticheranno ancora una volta di questo settore. Il ruolo sociale degli artisti penso sia tutelare queste persone e far sì che non accada questo – ha concluso Fedez -. Ho sempre creduto nella responsabilità sociale dell’artista”.

Condividi la notizia:











9 novembre, 2020