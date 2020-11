“Personale preparato, professionale e umano”

Lettere - Viterbo - Roberto Gasbarri ringrazia medici, infermieri e ausiliari del reparto di Malattie infettive dove è stato ricoverato per il Covid

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mi chiamo Roberto Gasbarri e come tanti altri ho vissuto l’esperienza dell’infezione da Covid in ospedale per poi essere dimesso e trasferito a casa per la convalescenza.

Il mio ricovero è trascorso a Malattie Infettive e sono qui con la mia testimonianza spontanea e sincera per esprimere un profondo ringraziamento a tutto il personale del reparto, ausiliari, infermieri e medici che in questi difficili momenti stanno dimostrando non solo di avere capacità professionali e di preparazione specifica della problematica, svolgendo il loro difficile lavoro con precisione, puntualità e competenza, ma dimostrando contemporaneamente di essere delle persone speciali perché con la loro umanità e infinita disponibilità alleviano di molto la precaria condizione psicologica in cui si viene a trovare il malato di Covid.

Pertanto mi sento di incoraggiare tutti quelli che come me avranno la necessità di ricorrere alla terapia ospedaliera, perché affrontare questi brutti momenti diventa più facile quando accanto ti trovi degli operatori sanitari come io ho trovato nel reparto di Malattie Infettive. Grazie di cuore a tutti e buon lavoro.

Roberto Gasbarri

