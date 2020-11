“Personale scuola con contratto Covid senza stipendio da inizio anno”

Politica - Interviene il senatore Francesco Battistoni (FI): "Il governo sblocchi i fondi"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il governo sblocchi i fondi per il personale Ata e per i docenti supplenti con contratto Covid. Dall’inizio dell’anno scolastico non sono ancora arrivati gli stipendi, i lavoratori sono preoccupati.

Se da un lato il ministero della pubblica Istruzione ha rassicurato sulla capienza dei fondi, ad oggi non si vede un centesimo, a causa di alcuni cavilli burocratici che sembrerebbe impediscano il trasferimento dei fondi agli uffici scolastici regionali.

Parliamo di migliaia di lavoratori in tutta Italia che regolarmente si recano sul posto di lavoro e che, ad oggi, stanno lavorando gratis. Considerando il delicato momento storico, e la specifica congiuntura economica, è assurdo che il governo non riesca a pagare i propri dipendenti.

Il ministro Azzolina, almeno in questa occasione, dimostri buonsenso e si metta a lavorare per sciogliere questo nodo che sta mettendo in grave difficoltà numerose famiglie.

Francesco Battistoni

Senatore Forza Italia

11 novembre, 2020