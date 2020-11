A piazza d’Armi arriva la panchina rossa contro la violenza sulle donne

Nepi - L'inaugurazione questa mattina alla presenza, tra gli altri, del sindaco Franco Vita

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – È stata collocata stamattina, nel parco pubblico di piazza d’Armi, una panchina rossa, simbolo internazionale della lotta alla violenza sulle donne e fortemente voluta dal nostro comune nella ricorrenza della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alla breve cerimonia hanno partecipato il sindaco Franco Vita e le donne della sua maggioranza e consiglieri comunali oltre che la croce rossa la pro-loco e il comandante dei carabinieri della stazione di Nepi.

La collocazione di questa simbolica panchina di colore rosso è un segno che tutti insieme vogliamo e dobbiamo contribuire a cambiare una cultura di violenza che spesso, in silenzio, si manifesta non solo tra le mura domestiche ma anche in altri ambiti. È una cultura estremamente sbagliata e dobbiamo fare del tutto per combatterla.

E’ importante che tutti facciano la loro parte: famiglie, associazioni attività produttive siano sensibili e non perdano di vista le tante situazioni che non accennano a diminuire, soprattutto in questi tempi di pandemia .

L’impegno del nostro comune come ricordato da tutti i presenti durante la cerimonia è quello di essere vicino a tutte le persone che soffrono di queste situazioni e garantire loro il massimo sostegno.

Annalisa Arcangeli

Vicesindaco di Nepi

28 novembre, 2020