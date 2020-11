Podio nel dressage per il Circolo ippico della Leia alla Coppa Lazio

Sport - Equitazione - Sofia Pagliaro ha conquistato il primo posto in sella ad “Amelie Baia” nel trofeo Elementare

Viterbo – Podio nel dressage per il Circolo ippico della Leia.

Successo per il Circolo ippico della Leia alla Coppa Lazio Dressage 2020, svoltasi nei giorni scorsi al Centro sportivo Casale San Nicola. Nel corso della manifestazione Sofia Pagliaro ha conquistato il primo posto in sella ad “Amelie Baia” nel trofeo Elementare, mentre Sofia Ferrisi è aggiudicata il quinto posto nel trofeo Avviamento con “In Time”.

A Sofia Pagliaro è andato anche il primo premio del trofeo come “migliore Under 14” e il “Premio Gen. Lodovico Nava” per aver ottenuto il miglior risultato tecnico per il proprio livello, nell’ambito delle varie tappe della Coppa Lazio Dressage.

“Sono molto soddisfatta – ha commentato Maria Gabriella Ascenzi, presidente del Circolo ippico della Leia – di aver raggiunto questo importante risultato in una disciplina molto selettiva, frutto dell’impegno delle ragazze e dell’istruttrice specializzata nel dressage Urszula Smolinska”.

23 novembre, 2020