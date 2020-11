Montefiascone - È l’allarme lanciato da un residente della zona Poggeri a Montefiascone sulla situazione della via che collega la frazione Fiordini con la strada provinciale Commenda

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Poggeri, una strada tappezzata di buche…”. È l’allarme lanciato da un residente della zona Poggeri a Montefiascone sulla situazione della via che collega la frazione Fiordini con la strada provinciale Commenda.

L’attuale condizione non è tra le più rosee per il tratto di strada, fatta purtroppo di buche e avvallamenti che rendono pericolo il passaggio di ciclisti, motociclisti e automobilisti.

“Il tratto di strada comunale – spiega un residente – che collega la frazione Fiordini con la zona Poggeri e, in particolare quest’ ultima con la strada provinciale della Commenda, è ormai tappezzata interamente di buche. La strada in sostanza è fatta soltanto di buche”.

Il tratto maggiormente danneggiato è quello che si estende proprio all’interno dell’abitato della zona Poggeri per poi arrivare in località Commenda.

“Alcune di queste buche – continua il residente – essendo ravvicinate e profonde costituiscono un serio pericolo per danni ai veicoli e soprattutto per l’incolumità di coloro che la percorrono, in particolare con i ciclomotori”.

Proprio per la pericolosità della strada, il residente invita i funzionari comunali a percorrerla per prendere gli adeguati provvedimenti.

“Forse sarebbe il caso di invitare i funzionari comunali competenti a percorrerla – conclude il residente -. Speriamo che la commissaria prefettizia possa risolvere questo problema con una nuova asfaltatura del tratto maggiormente deteriorato e togliere questo importante pericolo per ciclisti, motociclisti ed automobilisti”.

Condividi la notizia:











28 novembre, 2020