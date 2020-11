Montefiascone - Lo prevede la delibera “aggiornamento piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022” - Previsto il concorso anche per due istruttori amministrativi

Montefiascone – (m.m.) – Polizia locale, ok all’assunzione di quattro agenti. Lo prevede la delibera “aggiornamento piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022” approvata ad ottobre dalla commissaria prefettizia Anna De Luna.

Nel documento si dà il via libera all’assunzione di quattro agenti di polizia locale part rime al 50%, categoria C, tramite concorso: due previsti nel 2020 e altri due previsti nel 2021.

Probabilmente tutte le quattro assunzioni saranno effettuate terminata l’emergenza Coronavirus e quindi slitteranno nel 2021.

Le quattro assunzioni andranno a colmare la mancanza di personale del corpo con sede in piazza Vittorio Emanuele alla cui guida c’è la comandante Giulia Bassi.

Oltre alle assunzioni che ci saranno tra il 2020 e il 2021, arriverà al corpo anche una nuova macchina, una Fiat Panda coma stabilito dalla determina 69 del 30 ottobre scorso.

Oltre ai quattro agenti, il piano triennale dei fabbisogni di personale di palazzo Renzi Doria Sciuga prevede per il 2020 anche l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno sempre tramite concorso e per il 2021 un altro istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno tramite concorso e una progressione verticale di un istruttore tecnico.

Inoltre saranno attivate “due procedure di mobilità interna – si legge nella delibera -, prevedendo un collaboratore amministrativo B3 ed un esecutore amministrativo B1 presso il secondo settore servizi finanziari e fiscali, ed un esecutore amministrativo B1 presso il sesto settore manutenzione del patrimonio – lavori pubblici”.

Complessivamente ad oggi, come riportato dall’allegato alla delibera, il comune di Montefiascone ha 66 dipendenti in servizio a tempo pieno e tre a part time.

Tra il 2020 e il 2022 sono previste sei cessazioni e al tempo stesso assunzioni: due a tempo pieno di istruttore amministrativo, più una progressione verticale di un istruttore tecnico e i quattro agenti di polizia locale part time.

8 novembre, 2020