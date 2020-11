Viterbo - Cantiere per il collegamento pedonale col quartiere il prossimo ad aprire - Due mesi il tempo stimato per i lavori - Ieri saltato il sopralluogo con l'impresa

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Ponte dell’Elce, a piccoli passi verso il marciapiedi. Sono pronti a partire i lavori per un intervento parecchio atteso nel popoloso quartiere alle porte di Viterbo, “diviso” dalla città per l’assenza di un percorso pedonale lungo la Cassia.

L’amministrazione Arena ha affidato l’intervento attraverso gara, adesso non resta che aprire il cantiere. Ieri doveva esserci un sopralluogo con l’impresa, slittato per impegni dell’ultimo minuto da parte della città. Sarà recuperato a breve.

“C’è stato un imprevisto. Si tratta di un’impresa specializzata anche in lavori anche in altezza – spiega il sindaco Giovanni Arena – in quanto prima va messo in sicurezza il costone, con una rete metallica, sopra la zona destinata al marciapiedi”. Si trova dall’altra parte della Cassia rispetto al quartiere.

L’attraversamento della valle è risultato essere una via troppo dispendiosa.

“Si uscirà dalla zona abitata – continua Arena – con un semaforo si potrà attraversare la strada e prendere il marciapiedi fino alla stradina nei pressi della casa cantoniera”.

Il progetto prevede la messa in sicurezza lungo il tragitto. L’importo previsto è 280mila euro e dall’avvio del cantiere, la tempistica è stimata in un paio di mesi.

Ma se dovesse volerci qualcosa in più non sarà un grosso problema, considerando le limitazioni dovute alle norme anticovid e soprattutto perché si va incontro all’inverno, non proprio la stagione ideale per fare due passi a piedi.

Condividi la notizia:











5 novembre, 2020