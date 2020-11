“Ponte pedonale chiuso da anni e zona nell’abbandono”

Montalto di Castro - Il direttivo della associazione Montalto e Pescia Legate Insieme segnala il disagio che molti cittadini devono sopportare

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’aggiungerci al grido di protesta dei tanti cittadini di Pescia Romana, danneggiati da oltre un anno per la chiusura del Ponte della Moletta e per il quale da tempo sentiamo ripeterci che sta per partire la gara di appalto per il ripristino dell’opera, non possiamo non denunciare lo stato di abbandono di un altro ponte, stavolta pedonale, che da tempo immemore è chiuso al passaggio dei cittadini di Montalto.

Il ponte in questione è quello di legno che, dalla zona delle case popolari, collegava l’area a verde pubblico che mette in collegamento le ex case Enel con Via Ombrone e consentiva di arrivare comodamente fino al sottopassaggio pedonale che attraversa la Castrense ed immette al centro di Montalto.

Questo ponte è chiuso da ormai così tanti anni che i cittadini hanno perso, oltre alla speranza di rivederlo agibile, anche la cognizione degli anni della sua chiusura; è ormai difficile dire con certezza da quanto sia in questo stato, ma certamente lo scempio è ben visibile a tutti e con esso il disagio che crea alla popolazione.

Ad aggravare la situazione occorre denunciare – precisa il direttivo della associazione Montalto e Pescia Legate Insieme – lo stato di abbandono dell’area circostante, con staccionate abbattute e pericolanti.

Nell’interesse della collettività chiediamo all’amministrazione comunale quando e come intenda agire, sia per mettere in sicurezza l’area circostante il ponte, sia per la sistemazione definitiva dello stesso, in modo da permettere ai residenti della zona di non dover attraversare a piedi strade trafficate e pericolosissime come la SS Castrense o dover fare giri lunghi e tortuosi per recarsi al centro di Montalto.

Molte sono infatti le persone anziane, le mamme con bambini piccoli e le fasce più deboli della popolazione che richiedono a gran voce la realizzazione di questa opera pubblica lasciata da anni nel più totale disinteresse e abbandonata a se stessa e che, tra l’altro, riguardando un ponte che si trova all’ingresso del paese, non rappresenta certo un bel biglietto da visita per Montalto. Certi di aver acceso un faro su un reale problema di Montalto ed aver denunciato un grave disagio sentito da centinaia di famiglie, attendiamo fiduciosi la pubblicazione della gara di appalto sul sito del comune per il ripristino del ponte ed una rapida soluzione di questa annosa vicenda.

Il direttivo dell’Aps

Condividi la notizia:











9 novembre, 2020