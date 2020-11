Napoli - La donna, una 32enne napoletana, è stata denunciata per non aver rispettato l'isolamento

Napoli – Positiva al Covid, viola la quarantena e si mette in viaggio in auto.

Gli agenti della polizia stradale di Napoli hanno fermato ieri sera, in prossimità del casello di Fuorigrotta, sulla tangenziale di Napoli, una donna per i consueti controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

Quando gli agenti sono andati ad accertare l’identità della donna, una 32enne napoletana, apparsa subito inquieta e agitata, si è scoperto che era risultata positiva al Coronavirus e sarebbe dunque dovuta rimanere in isolamento a casa.

La donna è stata denunciata per aver violato la quarantena fiduciaria.

9 novembre, 2020