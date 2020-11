“La signora era già in quarantena…”

Ischia di Castro - Positività dopo 21 giorni - Il sindaco Salvatore Serra chiarisce le sue parole sulla vicenda della donna contagiata nei giorni scorsi e fa l'elogio della Asl

Ischia di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – In riferimento all’articolo apparso sul quotidiano online Tusciaweb “Positività comunicata solo al termine dei 21 giorni di quarantena” è necessario chiarire molto bene le cose per non dare adito a interpretazioni sbagliate riguardo al lavoro e all’attività svolta dal Toc del dipartimento di prevenzione della Asl di Vt.

Il caso in questione riguarda una signora che è risultata positiva al Covid-19 circa 21 giorni orsono e che è stata posta immediatamente in quarantena domiciliare da parte del Toc tanto che questo ente ha provveduto a organizzare immediatamente anche la raccolta dedicata dei rifiuti urbani e a offrire assistenza per eventuali necessità riguardanti il reperimento di generi alimentari e medicinali, come previsto dalle normative in vigore.

La persona in questione al momento dell’accertamento della positività, nonostante si fosse provveduto all’attuazione di tutti i protocolli sanitari previsti, non poteva essere ascritta ufficialmente tra i casi di questa regione, perché residente a Pitigliano, in Toscana.

Solo qualche giorno fa avendo richiesto, e nel frattempo ottenuto la residenza presso il nostro comune, il suo caso è rientrato “ufficialmente” tra i casi accertati nel nostro territorio e in maniera assolutamente corretta il dipartimento ha comunicato il caso di positività anche se trascorso quasi totalmente il periodo di 21 giorni.

Tenuto conto che la signora ha responsabilmente concesso la divulgazione del proprio nome sul comunicato n. 19 di giovedì, si è reso necessario, al fine di non creare falsi allarmismi da parte dei cittadini che avessero visto o incontrato la stessa per le vie del paese, specificare che il periodo di quarantena dei 21 giorni era stato concluso correttamente e che quindi la signora poteva circolare liberamente senza pericoli per nessuno.

Detto questo, ci tengo a precisare, come già fatto in tante altre occasioni, che il Toc e l’intero dipartimento di prevenzione che si occupa dell’emergenza Covid-19 nella nostra provincia ha dimostrato e dimostra quotidianamente un livello di professionalità eccellente, nonostante la mole enorme di lavoro da svolgere è sempre puntuale e preciso in tutte le comunicazioni e disposizioni che ci fornisce in tempo reale.

Io non posso che ringraziare a nome mio e di tutta la mia comunità tutti i suoi componenti, in primis il dottor Giovanni Chiatti che è al vertice della struttura e tutti i suoi collaboratori che da mesi ogni giorno senza pausa svolgono un enorme lavoro a tutela della nostra salute, grazie.

Cordialmente.

Salvatore Serra

Sindaco di Ischia di Castro

7 novembre, 2020