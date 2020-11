Positivo bimbo di un anno e altri 23 minorenni

Coronavirus - Fanno parte dei 125 nuovi contagiati scoperti ieri - Sfondato il tetto dei 3000 casi totali a Viterbo e provincia dall'inizio della pandemia

Condividi la notizia:











Viterbo – C’è anche un bambino di un anno tra i nuovi positivi conteggiati ieri nel Viterbese.

Il piccolo è originario di un paese della provincia. Rientra tra i 24 giovanissimi che, a loro volta, fanno parte dei 125 nuovi casi Covid scoperti ieri dalla asl. Si tratterebbe, per lo più, di adolescenti dai 13 ai 17 anni.

Visto l’incremento costante dei contagi, il sindaco Giovanni Arena ha chiuso le scuole superiori: ieri l’ordinanza, che dispone lo stop alle lezioni in presenza dal 2 al 24 novembre. Elementari e medie, per ora, restano aperte: si valuterà nei prossimi giorni se prendere provvedimenti analoghi.

Sfondata, intanto, la quota dei tremila positivi viterbesi (tra capoluogo e provincia) da inizio pandemia: i casi totali sono 3100, compresi i guariti e le vittime; 2273 persone, invece, le persone che, tuttora, nella Tuscia, stanno combattendo contro il Covid.

I 125 nuovi infetti di ieri sono poco più della metà di quelli dell’altro giorno (224). Una diminuzione che è un po’ poco per far presagire un trend: le oscillazioni nei bollettini giornalieri, anche di una certa entità, a livello locale come nazionale, sono fisiologiche. Bisognerà aspettare almeno due settimane dall’ultimo dpcm per capire se le recenti restrizioni hanno funzionato, abbassando la curva dei contagi.

Al momento a Belcolle, tra Malattie infettive, Medicina Covid e Terapia intensiva Covid, ci sono 77 ricoverati, più altri due viterbesi in strutture fuori dal territorio provinciale.

Crescono anche le vittime, che arrivano a 53. Ieri sono morte altre tre persone: due 91enni, una a Valentano e uno a Montefiascone, e un 85enne di Viterbo. Morto anche un paziente di 84 anni della asl Roma 4 (che comprende l’hinterland di Civitavecchia); qui, ieri, si sono contati 75 nuovi positivi. Nel Reatino, invece, altri 55 casi Covid in ventiquattr’ore, ma fortunatamente nessuna vittima.

Nella Tuscia, stando ai dati della asl, è ancora il capoluogo la zona più colpita: Viterbo segna 48 nuovi contagi, seguita da Tarquinia (+10), Civita Castellana (+8), Vetralla (+7) e da Marta, Montefiascone, Nepi e Caprarola con lo stesso incremento (+5).

Il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, ha comunicato via Facebook che nove suoi concittadini sono ricoverati a Belcolle. Dal 2 novembre i ragazzi delle superiori riprenderanno la didattica a distanza: l’ordinanza è arrivata l’altro giorno. Sempre a Civita Castellana è stato chiuso anche il centro Alzheimer.

Quattro nuovi casi anche a Tuscania. “Tre appartengono allo stesso nucleo familiare”, dice in un filmato su Facebook il sindaco Fabio Bartolacci, che ha voluto inviare un messaggio in particolare agli anziani. “Vedo molti di loro con la mascherina abbassata. Posso capire che per loro è difficile, ma vorrei fare un appello ai familiari: dite ai nonni di tenere la mascherina sul viso perché sono persone fragili, colpite molto più di altri da questa pandemia”, ha avvertito il sindaco.

Arrivano, intanto, i provvedimenti in previsione del maggiore afflusso nei cimiteri, per la commemorazione dei defunti del 2 novembre. A Canino potranno entrare al massimo 30 persone simultaneamente. A Montefiascone, protezione civile a controllare i tre ingressi. A Capranica, da ieri e fino a domani, 40 visitatori alla volta che potranno restare mezz’ora al massimo, con misurazione della temperatura all’entrata.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 3100 (1024 a Viterbo; 2076 in provincia)

Attualmente positivi: 2273

Guariti: 774

Morti: 53 + 1

Ricoverati: 79 (8 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 6666

Comuni con positivi

Viterbo: 1024 casi (14 morti e 230 guariti)

Civita Castellana: 203 casi (1 morto e 46 guariti)

Montefiascone: 125 casi (5 morti e 37 guariti)

Tarquinia: 111 casi (1 morto e 39 guariti)

Tuscania: 104 casi (3 morti e 46 guariti)

Vetralla: 106 casi (1 morto e 22 guariti)

Nepi: 91 casi (22 guariti)

Capranica: 76 casi (2 morti e 5 guariti)

Celleno: 54 casi (9 morti e 43 guariti)

Farnese: 53 casi (3 morti e 1 guarito)

Vitorchiano: 55 casi (7 guariti)

Castel Sant’Elia: 52 casi (1 guarito)

Fabrica di Roma: 53 casi (1 morto e 6 guariti)

Grotte di Castro: 50 casi (9 guariti)

Ronciglione: 50 casi (25 guariti)

Orte: 50 casi (19 guariti)

Acquapendente: 43 casi (3 morti e 29 guariti)

Soriano nel Cimino: 44 casi (8 guariti)

Sutri: 42 casi (13 guariti)

Bagnoregio: 39 casi (1 morto e 5 guariti)

Bassano Romano: 37 casi (1 morto e 13 guariti)

Marta: 42 casi (12 guariti)

Valentano: 37 casi (3 morti e 1 guarito)

Piansano: 34 casi (5 guariti)

Montalto di Castro: 33 casi (10 guariti)

Monterosi: 36 casi (13 guariti)

Ischia di Castro: 32 casi (3 guariti)

Oriolo Romano: 32 casi (15 guariti)

Capodimonte: 32 casi (5 guariti)

Caprarola: 32 casi (1 morto e 2 guariti)

Corchiano: 27 casi (3 guariti)

Bolsena: 25 casi (1 morto e 9 guariti)

Canino: 24 casi (0 guariti)

Canepina: 24 casi (8 guariti)

Vignanello: 22 casi (7 guariti)

Carbognano: 19 casi (1 guarito)

Bomarzo: 16 casi (1 morto)

Monte Romano: 15 casi (6 guariti)

Gradoli: 14 casi (1 morto e 3 guariti)

Vasanello: 14 casi (1 guarito)

Blera: 12 casi (5 guariti)

Faleria: 11 casi (6 guariti)

Vallerano: 11 casi (0 guariti)

Cellere: 10 casi (2 guariti)

Graffignano: 11 casi (5 guariti)

Vejano: 11 casi (1 morto e 0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 8 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Arlena di Castro: 8 casi (0 guariti)

Calcata: 5 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 4 casi (2 guariti)

Castiglione in Teverina: 4 casi (3 guariti)

Gallese: 5 casi (2 guariti)

Lubriano: 4 casi (1 morto)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Proceno: 3 casi (2 guariti)

Tessennano: 3 casi (2 guariti)

Barbarano Romano: 2 casi (0 guariti)



Comuni Covid-free

Latera: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











1 novembre, 2020