Positivo un assessore – Sospese le visite dei parenti in una casa di riposo

Coronavirus - Ieri un morto e 96 nuovi casi, nessuno dei quali ha richiesto il ricovero

Condividi la notizia:











Viterbo – Il Coronavirus fa paura, ma forse appena un po’ meno che nei giorni scorsi.

I positivi ieri, in provincia, sono stati per la prima volta a cifra doppia anziché tripla: 96 in tutto il Viterbese. L’altra buona notizia è che tra loro non c’è nessun ricoverato e c’è stata un’impennata di guariti (+48).

Gli anziani restano i più fragili. L’ultima vittima, nella Tuscia, è un 73enne viterbese ricoverato in terapia intensiva.

A Tarquinia, il sindaco Alessandro Giulivi ha emesso un’ordinanza con restrizioni per la casa di riposo Istituto Marchesa Ferrari, dopo i due contagi al suo interno.

“La direzione comunica che le persone sono asintomatiche – si legge sulla pagina Facebook del comune di Tarquinia – e vengono monitorate dalle autorità competenti e dal personale incaricato e che nessuno degli altri ospiti presenta sintomi”.

L’ordinanza dispone, tra l’altro, di creare un’area Covid dentro la struttura e il divieto di visite da parte dei parenti. Non entreranno nuovi ospiti, né chi si trova all’interno verrà dimesso senza il parere favorevole della asl e un tampone negativo. I locali andranno sanificati una volta al giorno.

Un terzo dei nuovi casi di ieri proviene da Viterbo (+31). Gli altri sono sparpagliati un po’ in tutta la provincia. Le città con gli incrementi più alti, anche se contenuti, sono Tarquinia (+8), Vitorchiano (+7), Montefiascone e Grotte di Castro (+6) e Canino (+4).

A Villa San Giovanni in Tuscia uno dei due nuovi positivi è l’assessore comunale Maurizio Cupelli. Lo ha comunicato il sindaco Fabio Latini dalla pagina Facebook istituzionale.

Nelle scuole i contagi continuano in diverse città del Viterbese. Acquapendente, ieri, come da bollettino asl, ha registrato solo un nuovo caso, ma il sindaco Angelo Ghinassi, nel pomeriggio, sempre via social, ne ha annunciati altri due.

“Dal monitoraggio effettuato nel pomeriggio di ieri – si legge sulla pagina istituzionale del comune – sono emersi due referti di positività connessi a due alunni delle classi interessate; vi informiamo, inoltre, che siamo in contatto con la asl e con la dirigente scolastica per prevedere un prossimo intervento di monitoraggio rivolto agli alunni delle scuole medie. Stiamo cercando di mettere in atto tutte le misure possibili per fermare i link di contatto ed evitare il verificarsi di situazioni più gravi; la scuola e la sicurezza dei nostri ragazzi rappresenta e sarà sempre una nostra priorità”.

Anche a Canepina (+2) uno dei nuovi casi è uno studente della prima media. Ma niente paura, tranquillizza via social il sindaco Aldo Maria Moneta: “Il bambino sta bene ed è in isolamento già da molti giorni, frequentando la stessa classe del bambino la cui positività era stata accertata la scorsa settimana. Alla luce di questa circostanza questo nuovo caso non avrà alcun effetto sulle scuole. Purtroppo però devo comunicare un altro caso che sarà inserito nel bollettino asl di domani”. Si tratta di una persona che sarebbe “da giorni in isolamento nella sua abitazione”.

A Tuscania, invece, i contagi sono per lo più in famiglia, a livello tendenziale. Gli ultimi tre, però, non si sa da dove provengano. “Non rientrano in nessuna delle famiglie con contagi da Covid”, ha spiegato il sindaco Fabio Bartolacci, nel suo punto della situazione quotidiano, in video su Facebook. È soddisfatto perché aumentano anche i guariti e perché “le scuole hanno tenuto – sottolinea – a differenza di altri comuni della provincia e questo permette di proseguire le lezioni. Speriamo continui così”.

Altre due asl dell’alto Lazio, Rieti e Roma 4 (che comprende Civitavecchia e dintorni), ieri hanno registrato rispettivamente 53 e 177 nuovi casi. I guariti sono stati 26 a Rieti e 110 a Roma 4. I morti due: una donna di 54 anni a Rieti, “affetta da comorbilità”, secondo il bollettino asl, quindi con altre patologie; l’altra vittima è una persona di 97 anni.

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

I casi e le guarigioni di ieri nella Tuscia

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 4406 (1419 a Viterbo; 2987 in provincia)

Attualmente positivi: 3280

Guariti: 1055

Morti: 71 + 1

Ricoverati: 109 (11 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 6965

Comuni con positivi

Viterbo: 1419 casi (17 morti e 300 guariti)

Civita Castellana: 273 casi (3 morti e 76 guariti)

Montefiascone: 205 casi (6 morti e 38 guariti)

Vetralla: 145 casi (2 morti e 35 guariti)

Nepi: 130 casi (1 morto e 34 guariti)

Tarquinia: 149 casi (2 morti e 51 guariti)

Tuscania: 127 casi (5 morti e 48 guariti)

Capranica: 116 casi (2 morti e 12 guariti)

Orte: 97 casi (21 guariti)

Vitorchiano: 92 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 82 casi (10 guariti)

Fabrica di Roma: 72 casi (1 morto e 17 guariti)

Ronciglione: 71 casi (29 guariti)

Celleno: 63 casi (9 morti e 43 guariti)

Marta: 66 casi (13 guariti)

Castel Sant’Elia: 60 casi (1 morto e 5 guariti)

Valentano: 60 casi (4 morti e 4 guariti)

Bagnoregio: 59 casi (3 morti e 7 guariti)

Soriano nel Cimino: 59 casi (13 guariti)

Sutri: 59 casi (17 guariti)

Acquapendente: 57 casi (3 morti e 29 guariti)

Farnese: 56 casi (3 morti e 10 guariti)

Monterosi: 53 casi (15 guariti)

Bassano Romano: 51 casi (1 morto e 18 guariti)

Capodimonte: 50 casi (8 guariti)

Oriolo Romano: 43 casi (21 guariti)

Piansano: 43 casi (8 guariti)

Vignanello: 44 casi (8 guariti)

Caprarola: 41 casi (1 morto e 5 guariti)

Montalto di Castro: 43 casi (10 guariti)

Ischia di Castro: 40 casi (12 guariti)

Canepina: 40 casi (9 guariti)

Canino: 38 casi (1 guariti)

Gradoli: 31 casi (1 morto e 3 guariti)

Corchiano: 33 casi (14 guariti)

Bolsena: 29 casi (2 morti e 9 guariti)

Carbognano: 22 casi (1 guarito)

Bomarzo: 22 casi (1 morto)

Vallerano: 21 casi (4 guariti)

Vasanello: 21 casi (1 guarito)

Arlena di Castro: 19 casi (1 morto e 0 guariti)

Monte Romano: 17 casi (6 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 17 casi (5 guariti)

Blera: 15 casi (1 morto e 7 guariti)

Vejano: 15 casi (1 morto e 0 guariti)

Onano: 14 casi (2 guariti)

Castiglione in Teverina: 13 casi (3 guariti)

Cellere: 12 casi (2 guariti)

Faleria: 12 casi (6 guariti)

Graffignano: 12 casi (5 guariti)

Calcata: 11 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 13 casi (4 guariti)

Gallese: 8 casi (2 guariti)

Latera: 8 casi (1 guarito)

Barbarano Romano: 7 casi (0 guariti)

Bassano in Teverina: 6 casi (2 guariti)

Civitella d’Agliano: 6 casi (0 guariti)

Lubriano: 7 casi (1 morto)

Proceno: 5 casi (2 guariti)

Tessennano: 5 casi (2 guariti)



Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











8 novembre, 2020