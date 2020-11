Possedeva armi, munizioni ed esplosivi illegali, arrestato

Avellino - In casa dell'uomo sono stati trovati un revolver clandestino calibro 38, una scacciacani calibro 8 e un pugnale lungo 30 centimetri

Avellino – Possedeva illegalmente armi, munizioni ed esplosivi. I carabinieri hanno arrestato un 60enne di Conza della Campania, in provincia di Avellino, per detenzione illegale di armi e munizioni.

Dopo una perquisizione nell’abitazione del 60enne, gli agenti hanno trovato e swquestrato un revolver clandestino, che inizialmente era un giocattolo ed è poi stata trasformata artigianalmente in una calibro 38, una “scacciacani” calibro 8 e un pugnale lungo 30 centimetri.

Oltre alle armi, sono state trovate centinaia di munizioni. Proiettili per pistola di vario calibro e da guerra, cartucce per fucile e circa 300 grammi di polvere ed altro materiale utile per il confezionamento artigianale di munizioni.

L’uomo è stato arrestato e sono in corso le indagini per accertare la provenienza delle armi e se sono riconducibili ad altre azioni criminali.

23 novembre, 2020