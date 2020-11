“Possibili due vaccini anticovid entro dicembre”

Coronavirus - Virologa del team Fauci ipotizza la data

Roma – “Due vaccini a dicembre”. A sostenerlo è una virologa del team Fauci.

Forse pronti e autorizzati, almeno negli Stati Uniti entro dicembre. Cristina Cassetti è una virologa italiana ed è vicedirettrice negli usa della divisione Microbiology and Infectious Disease dell’istituto per le lalattie infettive che vede al vertice Anthony Fauci.

,”I dati forniti dalla Pfizer sul 90 per cento d’efficacia- spiega Cassetti – del loro vaccino sono eccellenti. Dobbiamo rivederne i dettagli. Siamo pure in attesa a giorni dei dati del trial di fase tre e si spera in risultati equivalenti”.

15 novembre, 2020