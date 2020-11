Precipita nel Sinai un elicottero della “Forza multinazionale e osservatori”, 8 morti

Il Cairo - Verrà condotta un'indagine per determinare la causa dell'incidente

Condividi la notizia:











Il Cairo – Tragedia nella penisola del Sinai, in Egitto.

Nella giornata di oggi, 12 novembre, un elicottero della Forza multinazionale e osservatori (Mfo) è precipitato causando la morte di 8 persone, sei cittadini americani, un francese e un cittadino ceco.

A confermare la notizia è la stessa Mfo, che in una nota ha scritto: “Durante una missione di routine nelle vicinanze di Sharm el-Sheikh, in Egitto, nove membri della Forza multinazionale e osservatori (Mfo) sono rimasti coinvolti in un incidente in elicottero”.

“Siamo profondamente rattristati nel riferire che otto membri in uniforme della Mfo sono morti. Sei cittadini statunitensi, uno francese e uno ceco. Un membro statunitense della Mfo è sopravvissuto ed è stato soccorso”.

“La Mfo – continua la nota – condurrà un’indagine per determinare la causa dell’incidente. Apprezziamo molto la cooperazione e il sostegno di Egitto e Israele”.

Il compito della Mfo è quello di supervisionare l’attuazione delle disposizioni di sicurezza disposte dal Trattato di pace tra Egitto e Israele e prevenirne eventuali violazioni.

Condividi la notizia:











12 novembre, 2020