“Abbiamo preso due gol brutti, dovevamo fare meglio”

di Samuele Sansonetti

Castellammare di Stabia – Delusione e voglia di migliorare.

Sono le sensazioni espresse da Roberto Taurino al termine del match tra Juve Stabia e Viterbese.

L’allenatore, alla prima uscita sulla panchina gialloblù, ha cambiato poco e dovuto far fronte a molteplici assenze (Palermo, Salandria, Bensaja, Simonelli e Urso). La squadra a tratti si è mossa in maniera discreta ma senza mai riuscire ad arrivare al tiro in porta.

Molto più concreti i padroni di casa, bravi a chiudere l’incontro con due reti tra il 4′ del primo tempo e il 4′ della ripresa. In entrambi casi, da rivedere l’atteggiamento difensivo laziale.

“C’è un po’ di sfiducia nei ragazzi – ha spiegato il tecnico –. Prendere gol è un elemento negativo ma fa parte del gioco. C’è rabbia per come abbiamo preso i gol, specialmente il primo. Mi assumo la responsabilità.

La Juve Stabia ha dimostrato grande velocità, anche per la conformazione dei giocatori. Noi abbiamo altre caratteristiche, come l’altezza dei giocatori che andava sfruttata maggiormente nelle palle inattive. Non abbiamo concesso tanto, forse qualche cross, ma al di là dei due gol non c’è stata alcuna situazione reale di pericolo. Questo non toglie il fatto che abbiamo preso due gol brutti. In quelle situazioni dovevamo fare meglio“.

La squadra è rientrata a Viterbo ieri sera e tornerà ad allenarsi già stamani.

Serie C – girone C

12esima giornata

domenica 22 novembre

Juve Stabia – Viterbese 2-0 (sabato)

Catania – Turris

Catanzaro – Cavese

Monopoli – Vibonese

Foggia – V. Francavilla

Paganese – Bisceglie

Casertana – Bari

Ternana – Teramo

Potenza – Avellino (lunedì)

Riposa: Palermo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 27 11 8 3 0 28:6 22 Teramo 23 10 7 2 1 14:4 10 Bari 20 10 6 2 2 21:11 10 Juve Stabia 17 12 5 2 5 11:10 1 Turris 16 10 4 4 2 14:14 0 Catanzaro 16 10 4 4 2 11:11 0 Avellino 15 8 4 3 1 12:8 4 Foggia 13 10 4 1 5 11:13 -2 Vibonese 12 8 3 3 2 12:9 3 Catania (-2) 12 9 4 2 3 9:11 -2 Palermo 12 9 3 3 3 8:10 -2 Paganese 10 11 2 4 5 10:15 -5 Monopoli 9 8 2 3 3 6:9 -3 V. Francavilla 9 11 2 3 6 12:16 -4 Potenza 9 11 2 3 6 13:21 -8 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Viterbese 7 10 1 4 5 7:13 -6 Casertana 6 8 1 3 4 11:17 -6 Cavese 5 10 1 2 7 7:19 -12

22 novembre, 2020