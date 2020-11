“Presto il piano vaccini, al lavoro per scongiurare lockdown”

Coronavirus - Il premier Giuseppe Conte: "Dobbiamo tenere i nervi saldi"

Roma – Il governo porterà presto in parlamento il piano nazionale preparato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, “per garantire la sicurezza e la distribuzione del vaccino”. A dirlo il premier Giuseppe Conte, intervistato dalla Stampa.

Con il piano, ha spiegato, saranno pubblici “i criteri e le priorità con cui procederemo alla distribuzione delle dosi. Parallelamente stiamo completando il piano operativo che ci consentirà di distribuirlo in condizioni di piena efficienza e sicurezza”.

Attenzione puntata sui vaccini, dunque, ma il governo è anche costantemente al lavoro per evitare un nuovo lockdown generalizzato in tutta Italia. “Dobbiamo aspettare, e tenere i nervi saldi – ha sottolineato il presidente del consiglio – dobbiamo stringere i denti perché i servizi sanitari sono diffusamente sotto stress”.

“Stiamo lavorando proprio per evitare la chiusura dell’intero territorio nazionale. È vero ci sono forti criticità, la curva sta salendo. Ma io mi aspetto che nei prossimi giorni, anche per effetto delle nostre misure, cominci a flettere. In ogni caso, lo ribadisco: il lockdown generalizzato non può essere la nostra prima scelta, avrebbe costi troppo elevati, significherebbe dire al paese che non abbiamo una strategia. E invece noi una strategia ce l’abbiamo, e ci aspettiamo che dia risultati a breve”.

11 novembre, 2020