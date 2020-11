Progetto Raffael, un aiuto alle famiglie per conciliare casa e lavoro

Viterbo - E' pensato per i genitori con un lavoro full time che hanno bisogno di un aiuto con i loro bambini e ragazzi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Una mano tesa alle famiglie per aiutarle a conciliare casa e lavoro. È l’obiettivo del “Progetto Raffael”, finanziato dall’Unione europea, nell’ambito del programma per l’Occupazione e l’Innovazione sociale 2014-2020 alla Provincia di Viterbo, del quale la cooperativa Gli Aquiloni si è aggiudicata la linea di attività “Family line” completamente dedicata alle famiglie.

Il progetto è pensato per i genitori con un lavoro full time, che avrebbero bisogno di un aiuto con i loro bambini e ragazzi. Prevede tre servizi diversi, tutti gratuiti e nel rispetto delle normative anti-Covid, per venire incontro a chi, causa ritmi frenetici, si divide a fatica tra lavoro e famiglia. I servizi sono rivolti ai genitori della Tuscia, con figli dai 6 ai 14 anni.

In particolare, sono coperte prioritariamente Viterbo, Bassano in Teverina, Soriano nel Cimino, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Vitorchiano, Vetralla, Bagnoregio e Capranica. Richieste provenienti da altri paesi e città del Viterbese verranno prese in carico a seconda della disponibilità di mezzi e operatori.

La Raffael family line è il minibus (e non solo) targato Aquiloni: due pulmini con autista ed educatore per accompagnare/andare a prendere i bambini a scuola o a qualunque loro altra attività di gioco o sport. Dopo ogni spostamento i bus vengono igienizzati. Il servizio partirà tra pochi giorni, non appena sarà disponibile l’iscrizione sul sito della cooperativa Gli aquiloni, alla sezione Progetti.

Se, invece, il problema è aiutare i bambini e ragazzi a studiare, niente paura: arriva lo Spazio compiti. Un luogo virtuale e flessibile nato non solo per dare una mano agli studenti con i loro impegni scolastici, ma anche per supportare i genitori nella didattica a distanza. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, con un assistente per ogni ragazzo.

Terminata l’emergenza sanitaria, lo Spazio compiti passerà da virtuale a reale, con incontri in presenza nelle sedi del progetto, che si trovano a Viterbo, Capranica e Soriano nel Cimino. Anche in tal caso, tutte le istruzioni per iscriversi sono sul sito della cooperativa, sezione Progetti.

Raffael è anche organizzazione del tempo libero. Da dicembre 2020 partiranno i Servizi ponte, per i periodi di vacanza e chiusura della scuola, come quello natalizio. Musica, sport e creatività, insieme al supporto scolastico, costituiranno la base di queste giornate insieme ai ragazzi, dalle 8,30 alle 16,30.

Le attività sono in presenza, con gli educatori, ma potrebbero essere riconvertite in forma virtuale, laddove richiesto dalle normative al passo con l’emergenza sanitaria. Gli interessati possono compilare un form sul sito degli Aquiloni, sezione Progetti/Servizi ponte: saranno ricontattati.

Per lo Spazio compiti e la Raffael family line, invece, è attiva una linea telefonica per info e prenotazioni al numero 345.6562301 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18), email raffael@cooperativagliaquiloni.it.

Cooperativa Gli aquiloni

Condividi la notizia:











23 novembre, 2020