Come da programma, saltato il consiglio sui lavori pubblici

Viterbo - Comune - Assente per ragioni personali l'assessora Allegrini e non ci sono neppure i dirigenti, tutti rinviato e seduta chiusa in mezz'ora

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Tanto tuonò che piovve. Manca assessora e dirigente, salta il consiglio comunale straordinario dedicato ai Lavori pubblici. Come già anticipato.

In apertura di seduta, stamani, il presidente del consiglio Stefano Evangelista spiega che Laura Allegrini, per sopraggiunti motivi personali non può essere presente. Non ci sono nemmeno i dirigenti.

Di conseguenza, mancando gli interlocutori principali, non c’è ragione di discutere. Tutto rinviato.

“Ne prendiamo atto – spiega il capogruppo Alvaro Ricci (Pd) – per una questione di rispetto. Auguro all’assessora di risolvere presto e bene i suoi problemi personali, anche se nel settore Lavori pubblici c’è anche Elpidio Micci, essendo l’assessorato spacchettato in due, non capiamo bene nemmeno come. Mentre i dirigenti se ci sono bene, ma non li riteniamo fondamentali come presenza”. I rilievi dell’opposizione sono politici e poco tecnici.

Ricci anticipa che sarà richiesta una nuova seduta in cui discutere. “Avremmo rinunciato spontaneamente avendolo saputo”. Ma un imprevisto è tale proprio perché non prevedibile.

“L’assessora – fa notare il capogruppo FdI Luigi Maria Buzzi, stesso partito di Allegrini – è assente non per sua volontà. Attiene alla sfera personale la ragione, nulla di irreparabile. Spero che risolva il prima possibile, anche tra oggi e domani”.

La situazione personale di Allegrini poco cambia il quadro, perché già era trapelata l’intenzione nella maggioranza di far saltare la seduta. Per evitare ulteriori problemi in un centrodestra che ha avuto più occasioni di scontro.

In mezz’ora la seduta si è chiusa in un nulla di fatto, tanto che Giacomo Barelli (Forza civica) e Massimo Erbetti (M5s) anticipano di non voler rispondere all’appello finale, il che equivale a rinunciare al gettone di presenza.

Esempio seguito anche da altri colleghi sia di maggioranza, come Buzzi (FdI) e Micci (Lega), che d’opposizione. Tanto che al conteggio finale manca pure il numero legale per l’alto numero di consiglieri che non hanno risposto.

23 novembre, 2020