“Proietti e Capitani hanno saputo cogliere il bello della nostra città”

Viterbo - Don Balsi alla messa in ricordo dell'attore e del regista del Maresciallo Rocca- Alla basilica alla Quercia anche Veronica Pivetti

Viterbo – “Gigi e Giorgio hanno saputo cogliere con sensibilità il bello della nostra città, a loro dobbiamo dire grazie”. Don Massimiliano Balsi ha introdotto così, questa mattina, la messa in ricordo dell’attore Gigi Proietti e del regista Giorgio Capitani.

La cerimonia alla basilica Santa Maria della Quercia. Un momento di raccoglimento per salutare due artisti che avevano con Viterbo un legame speciale.

L’attore romano, venuto a mancare il 2 novembre scorso, nel giorno del suo 80esimo compleanno, conosceva bene la Tuscia. Per sei anni infatti, dal 1998 al 2005, Viterbo è stato il set della fortunatissima serie televisiva che lo ha visto come protagonista: il Maresciallo Rocca. E nel 2013 l’allora sindaco Michelini aveva consegnato a Proietti la cittadinanza onoraria.

Questa mattina il ricordo anche per Giorgio Capitani, il “papà” del Maresciallo Rocca. Anche il regista della fortunatissima serie televisiva è cittadino onorario di Viterbo, dal 2004.

“Dobbiamo ringraziare Gigi e Giorgio – ha aggiunto don Massimiliano – per ciò che sono stati in mezzo a noi e per ciò che hanno offerto con loro vita e la loro arte. Hanno saputo cogliere con sensibilità il bello della nostra città e l’hanno fatta conoscere”.

E ancora: “Ricordo che Giorgio, all’inizio delle riprese, cercava una città capace di restituire bellezza e l’ha trovata in Viterbo. Loro ci insegnano che abbiamo bisogno in questo nostro tempo di recuperare la bellezza della la città e lavorare insieme per accrescerla. Preghiamo affinché il Signore li custodisca e faccia sì che il loro massaggio dell’arte diventi simbolo e messaggio del nostro vivere e agire”.

In chiesa tanti colleghi della serie televisiva girata a Viterbo.

Tra i banchi la collega di Proietti, nonché seconda moglie del Maresciallo Rocca: Veronica Pivetti. Presenti il sindaco Giovanni Arena, l’assessore alla cultura Marco De Carolis, il comandante provinciale dei carabinieri Andrea Antonazzo, l’assessora con delega allo Sviluppo economico Alessia Mancini, la moglie di Capitani Simona Tartaglia.

Molto commossa Veronica Pivetti che all’altare ha preferito lasciare la parola ai colleghi della fortunatissima serie tv Paolo Gasparini, Massimiliano Virgilii, Massimiliano Pazzaglia.

“Gigi e Giorgio sono stati come due papà per tutti noi”, ha detto Virgilii.

“Quella del Maresciallo Rocca è stata realmente una famiglia – ha aggiunto Paolo Gasparini -. Questi giorni per noi sono stati difficilissimi. Andando via Gigi è come se fosse andato via nuovamente Giorgio e poi anche Sergio (il brigadiere Cacciapuoti della fiction ndr)”.

A introdurre i vari saluti è stata Simona Tartaglia, moglie del regista Giorgio: “Sono felice che siate venuti tutti voi perché voi siete la vera famiglia del Maresciallo Rocca. Noi, io e Giorgio, abbiamo sentito questa città come nostra”.

Il sindaco Giovanni Arena ha poi preso la parola.

“Sono stati – ha detto Arena – due grandi artisti per la nostra città. Di Giorgio ricordo la discrezione e la professionalità. E poi la sua cordialità con le istituzioni. E poi c’è Gigi: in questi giorni a Viterbo non si è parlato altro che di lui e delle sue performance con cui ci ha deliziato. Loro ci ricordano che l’arte è al servizio di tutti quelli che hanno bisogno.

Giorgio e Gigi negli anni del Maresciallo Rocca hanno fatto per la città una delle più grandi opere di promozione. Sono moltissimi i turisti che, negli anni, visitando Viterbo, hanno chiesto dove fosse la caserma dei carabinieri del Maresciallo Rocca o la farmacia della Sandrelli. E’ stata la fiction più seguita e amata dagli italiani”.

Il sindaco ha poi ricordato un episodio condiviso con la madre. “Un giorno ero con mia madre – ha aggiunto – e stavamo guardando un monologo di Gigi in tv. Grazie alla sua mimica eccezionale, Gigi strappò una grande risata a mia madre. In quel momento Gigi mi ha regalato l’immagine di mia madre serena anche se provata da un periodo difficile”.

Tra i ricordi anche quello del comandante del Norm dei carabinieri Maurizio Iannaccone che nella serie tv ha fatto anche la comparsa. “Ricordo le serate passate insieme, a cantare con la chitarra dopo il set. Ho passato con loro momenti bellissimi”.

9 novembre, 2020