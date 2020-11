“Pronti a consolidare il legame di profonda e radicata amicizia”

Roma - Il messaggio del capo dello stato, Sergio Mattarella, per il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden

Roma – “Desidero esprimerle, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi rallegramenti per la sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti d’America”. Inizia così il messaggio che il capo dello stato, Sergio Mattarella, ha inviato a Joe Biden.

Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, il 46esimo. Accanto a lui per i prossimi 4 anni ci sarà la vicepresidente Kamala Harris, la prima donna a ricoprire questa carica.

“Il popolo americano – continua Mattarella nel suo messaggio – ha affidato a lei, a seguito di un confronto che ha visto una straordinaria partecipazione, il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l’intero pianeta”.

E ancora: “La comunità internazionale ha bisogno del contributo statunitense, a lungo protagonista nel costruire le regole del multilateralismo, per affrontare una crisi senza precedenti che sta mettendo a repentaglio la salute, la vita e l’avvenire di milioni di persone”:

“Sotto la sua presidenza – prosegue il messaggio – sono certo, Stati Uniti e Italia, e l’intera Unione Europea, potranno ulteriormente consolidare i legami di profonda e radicata amicizia, nel nome dei comuni valori di libertà, giustizia, democrazia, che li uniscono”.

Mattarella parla di collaborazione: “Una vicinanza che si consolida in ogni ambito, bilaterale e multilaterale, attraverso una collaborazione multiforme – favorita anche dalla straordinaria opera della numerosa comunità di origine italiana – e tesa a promuovere i valori della sicurezza e della stabilità internazionale, dello sviluppo economico e del progresso sociale, in una prospettiva convintamente transatlantica”.

“Auspico che la imminente presidenza italiana del G20 – continua il capo dello stato – possa concretamente rappresentare un’ulteriore occasione di sviluppo della cooperazione fra Washington e Roma”.

Mattarella conclude con gli auguri per l’ormai prossimo mandato: “In attesa di poterla incontrare, e ancora nel piacevole ricordo della nostra colazione in occasione della mia prima visita a Washington da capo dello stato, invio a lei e alla sua famiglia i più calorosi auguri per un proficuo svolgimento del suo alto mandato”.

8 novembre, 2020