Prossime amministrative, Di Sorte da Tajani

Viterbo - Presente anche il sindaco Arena: "Si è parlato dei progetti in cantiere dell'amministrazione comunale"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 novembre, il commissario provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte, ed il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, sono stati ricevuti a Roma dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e dal senatore Francesco Battistoni.

Un incontro in cui si è parlato della situazione politica ed economica nazionale e di quella della provincia di Viterbo.

“Il presidente Tajani ha voluto conoscere le opere in cantiere a Viterbo, i progetti che l’amministrazione sta mettendo in piedi – ha commentato il sindaco Arena a margine dell’incontro -. L’ho aggiornato sulla situazione legata al Covid, gli ho raccontato del grande senso di responsabilità con cui i viterbesi stanno vivendo questo momento storico. Ma sapeva già molte cose, ci segue sempre”.

Gli fa eco Andrea Di Sorte “Abbiamo parlato dei comuni che andranno al voto e si è dimostrato, come sempre, sensibile alla nostra realtà territoriale. Stiamo facendo un gran lavoro per l’organizzazione di Forza Italia, coinvolgendo numerosi giovani e questo gli ha fatto piacere. Gli ho chiesto, appena sarà possibile rispetto alle normative, di salire per incontrare i nostri amministratori”.

Forza Italia – Coordinamento provinciale

20 novembre, 2020