Proteste a Berlino contro le politiche anti-Covid, la polizia usa gli idranti sui manifestanti

Cronaca - Sarebbero oltre cento i fermati

Berlino – In piazza contro le misure restrittive del governo. A Berlino, nel cuore della Germania, migliaia di manifestanti si sono riuniti per dire no alle politiche anti-Covid. Secondo le forze dell’ordine, nel quartiere di Mitte e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sarebbero raccolte tra le cinquemila e le diecimila persone.

Dopo aver richiamato la folla all’uso delle mascherine e al distanziamento, la polizia è stata costretta a usare gli idranti per disperdere la manifestazione. Gli agenti sarebbero stati attaccati con spray al peperoncino, secondo quanto riferito dalla stessa polizia su Twitter, e sarebbero stati anche oggetto di un lancio di bottiglie, pietre e petardi.

Sarebbero oltre cento i fermati. La portavoce del governo ha commentato che la libertà di manifestazione del pensiero è un caposaldo costituzionale e il dibattito sulle misure del governo è a sua volta irrinunciabile ma bisogna anche “rispettare le misure igieniche” contro il Covid.

18 novembre, 2020