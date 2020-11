“Pure in questo momento di pandemia, Zingaretti assente”

Roma - Sotto i palazzi della Regione Lazio, la protesta del gruppo Fratelli d'Italia e le proposte in ambito sanità per il Covid

Roma – (g.f.) – “Pure in questo momento di pandemia si conferma l’assenza di Zingaretti”. Sotto i palazzi della regione Lazio, Fratelli d’Italia convoca un incontro con la stampa. Incontro di protesta e di proposta.

La protesta è verso il presidente. “Come gruppo regionale – spiega Paolo Trancassini – denunciamo la latitanza del presidente Zingaretti, in altre faccende affaccendato e non solo adesso”. Per i suoi impegni da segretario nazionale Pd.

La proposta, in piena seconda fase Covid, è sui provvedimenti che FdI vorrebbe fossero messi in campo per alleviare le difficoltà legate alla pandemia nella regione.

Da Sergio Pirozzi a Chiara Colosimo, Paolo Trancassini, Antonio Aurigemma, le strade che ritengono sia necessario prendere.

A cominciare dagli ospedali Covid, passando per l’accesso alle strutture dove effettuare i tamponi, con precedenza ai sintomatici. Una sorta di codice rosso come accade al pronto soccorso.

Poi, il personale, tra infermieri e medici, che ancora manca nelle strutture sanitarie, mentre alcune periferiche sono state abbandonate.

Sergio Pirozzi punta l’attenzione sulle zone terremotate che soffrono più d’altre.

17 novembre, 2020