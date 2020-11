Quattro borse di studio per gli studenti più meritevoli

Vitorchiano - Ne dà notizia il sindaco Grassotti: "Premiamo il merito scolastico in questo periodo così complicato"

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Vitorchiano assegnerà quattro borse di studio, destinate agli studenti delle scuole secondarie inferiori (medie) e superiori (indirizzo umanistico-letterario, tecnico e professionale) che abbiano conseguito il diploma al termine dell'anno scolastico 2019-20 con risultati meritevoli.

“Con l’erogazione di queste borse di studio – afferma il sindaco Ruggero Grassotti – e in particolare in questo periodo di emergenza così complicato, l’amministrazione vuole continuare a promuovere e premiare l’impegno di giovani studenti che si dedicano con passione e determinazione ai loro doveri scolastici, sottolineando il loro merito, affinché siano da modello per tutti i giovani di Vitorchiano”.

Le domande di ammissione, disponibili sul sito istituzionale del Comune, dovranno pervenire entro il 23 novembre 2020 (preferibilmente tramite mail all’indirizzo comune.vitorchiano.vt@legalmail.it) e gli studenti aventi diritto devono risultare residenti nel territorio comunale di Vitorchiano alla data di inizio degli esami di stato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Segreteria del Comune ai seguenti recapiti: Sonia Serafini tel. 0761.373731 – s.serafini@comune.vitorchiano.vt.it – Enrico Romaldini tel. 0761.373721 – e.romaldini@comune.vitorchiano.vt.it.

L’avviso pubblico, comprensivo del modulo da compilare e firmare, è ovviamente disponibile anche sulla pagina web del Comune di Vitorchiano.

9 novembre, 2020