“Questa epidemia è un progetto per costruire il mondo di Satana”

Coronavirus - Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria: “Il demonio agisce attraverso menti criminali”

Como – “Questa epidemia è un progetto voluto, volto a fiaccare l’umanità”. Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, è intervenuto ai microfoni dell’emittente che dirige in merito alla pandemia.

“A livello religioso si è già detto che la pandemia non viene da Dio – ha spiegato don Livio Fanzaga -. Dal punto di vista umano non si è voluto approfondire da dove venga questa epidemia. Ho insistito sul fatto che la Cina abbia testato un’arma tecno-biologica, che sarebbe proibita, ma la Cina non ha firmato la Convenzione di Ginevra”.

“Questa epidemia è un progetto voluto – ha aggiunto il direttore di Radio Maria -. Io ho sempre attribuito questo progetto al demonio che agisce attraverso menti criminali che l’hanno realizzato con uno scopo ben preciso: creare un passaggio repentino, dopo la preparazione ideologica, politica e mass mediatica, per un colpo di stato sanitario o massmediatico”.

“Un progetto volto a fiaccare l’umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica – ha concluso don Livio Fanzaga -, creando un mondo nuovo che non è più di Dio creatore, attraverso l’eliminazione di tutti quelli che non dicono sì a questo progetto criminale portato avanti dalle élites mondiali, con complicità magari di qualche stato. Costruire un mondo nuovo, il mondo di Satana. È un progetto, non una cosa campata per aria. Mai come in questo ultimo anno la Madonna ha messo in guardia da Satana”.

15 novembre, 2020