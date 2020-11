“Una raccolta fondi per riaprire il Semianello…”

Viterbo - Provocazione del segretario generale Filca Cisl Lazio Nord Agostini sull'arteria chiusa da settimane

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Del semianello sbandierato da diverse generazioni di politici locali sin dai primi anni Ottanta fino oggi sembra se ne sia persa ogni traccia.

Quest’opera, in passato risultava essere centrale nelle logiche urbanistiche della città, doveva definire un modello di sviluppo della viabilità nuovo,e al passo coi tempi (quali) garantendo il veloce collegamento tra Cassia Sud, Cassia Nord e Tuscanese, permettendo ad ogni cittadino di raggiungere qualsiasi zona o punto cardinale della Città senza sovraccaricare il traffico tra le tre porte di Viterbo.

Negli anni a seguire, nonostante le infinite modifiche e furibondi scontri politici, il nostro raccordino, a piccoli passi è riuscito a prendere forma ad entrare di diritto nella grande agenda delle incompiute, come tradizione della nostra provincia .

Ad oggi, al di la del fatto che se ne parli per spot propagandistici con fini elettorali, il progetto sembra essere rimasto congelato, come congelata è la viabilità, ormai da tre settimane, tra la strada Tuscanese e lo svincolo per la Teverina in carreggiata interna a causa di “enorme danno “a carico di una griglia nel sottopasso del valore stimato di ben tremila euro per i quali si stanno cercando le coperture finanziarie, obbligando i residenti della Teverina e di Santa Barbara a deviare su Via Garbini per aggirare il “danno”.

Proprio a seguito di queste considerazioni, la Filca Cisl di Viterbo si sente in dovere di mettere a disposizione le proprie energie anche per lo sviluppo della città, aiutando a ripristinare la sua mobilità, per questo vogliamo lanciare una raccolta di fondi attraverso una campagna di donation crownfoundig , per sostituire la griglia e quindi per risolvere “Il Grande Problema”.

Il segretario generale Filca Cisl Lazio Nord Francesco Agostini

9 novembre, 2020