Ragazza precipita dal tetto

Montefiascone - Intervento di carabinieri e 118 in via Nino Bixio

Condividi la notizia:











Montefiascone – Ragazza precipita in strada dopo un volo di alcuni metri. È accaduto venerdì sera intorno alle 21,15 in via Nino Bixio nel centro storico di Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento una ragazza di circa trent’anni sarebbe caduta dal tetto della propria abitazione dopo essere uscita da una porta finestra ed è precipitata a terra facendo un volo di alcuni metri.

Ad allertare i soccorsi un residente della via che, dopo aver sentito un forte rumore, è sceso in strada notando la ragazza riversa in terra immobile.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone che hanno constatato che la ragazza era ancora viva e hanno prestato i primi soccorsi.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Montefiascone.

La ragazza è stata poi portata con una barella da via Nino Bixio in piazza Vittorio Emanuele dove era stata parcheggiata l’ambulanza e poi trasferita al pronto soccorso.

Probabilmente grazie alla segnalazione del residente e all’immediato arrivo dei carabinieri è stata salvata la vita alla ragazza.

Infatti con il coprifuoco già dalle 20 il centro storico di Montefiascone era praticamente deserto.

Condividi la notizia:











8 novembre, 2020