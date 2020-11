Gallese - La 40enne, di Viterbo, è stata trasportata all'ospedale Belcolle con l'eliambulanza

Gallese – Ragazza precipita in un burrone alla Cascata dei Frati.

Tanta paura, ma per fortuna poche conseguenze per la ragazza di circa 40 anni che, nel primo pomeriggio, di oggi stava facendo un escursione insieme ad un amico quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata in un punto scosceso e pieno di rovi.

Il ragazzo che era con lei ha attivato subito la macchina dei soccorsi che sono arrivati immediatamente sul posto.

L’eliambulanza del 118 è atterrata a poca distanza dalla Cascata dei Frati, a Gallese, zona molto amata dagli escursionisti e dagli appassionati di boschi e natura.

Complicato riuscire a raggiungere la ragazza nel precipizio. I soccorritori non sono riusciti ad usare il verricello e sono dovuti scendere a piedi fino ad avvicinarsi al punto in cui era caduta.

La 40enne di Viterbo se l’è cavata con qualche frattura, ma per ulteriori accertamenti è stata trasportata all’ospedale Belcolle di Viterbo.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Gallese, Danilo Piersanti.

27 novembre, 2020