Ragazza precipita in un dirupo per venti metri

Civita Castellana - Intervento del Soccorso alpino e speleologico, che da ieri a Viterbo sta collaborando alle ricerche di Giuseppe Maravigna

Civita Castellana – È precipitata in un dirupo per venti metri e si è rotta la caviglia. La protagonista della sventura, avvenuta la scorsa settimana, è una ragazza.

“Venerdì – comunica il Soccorso alpino e speleologico Lazio – un tecnico dell’elisoccorso è intervenuto per supportare le attività dell’eliambulanza del 118 della regione Lazio che è giunta nei pressi di Civita Castellana per recuperare una ragazza scivolata per una ventina di metri in un dirupo procurandosi la frattura della caviglia sinistra”.

Dopo minuti di intervento, “la ferita – conclude il Soccorso alpino e speleologico Lazio – è stata raggiunta dal personale sanitario calatosi sul luogo dell’incidente, è stata stabilizzata e recuperata a bordo dell’eliambulanza tramite verricello per poi essere trasportata alla piazzola di Civita Castellana ed essere affidata a un’autoambulanza”.

Da ieri, invece, la stazione del Soccorso alpino di Viterbo è impegnata nelle ricerche di Giuseppe Maravigna, l’uomo di 71 anni che si è allontanato dalla casa di cura Villa Immacolata. L’anziano ha fatto perdere le sue tracce. Alle ricerche stanno collaborando anche i vigili del fuoco, i carabinieri e diversi gruppi di protezione civile.

30 novembre, 2020