Rapina una pizzera, spara e ferisce due persone: arrestato

Napoli - Recuperate dai carabinieri la pistola e la somma rubata - L'uomo deve rispondere anche di tentato omicidio

Napoli – Rapina una pizzeria e durante la fuga spara e ferisce due persone, arrestato 56enne a Casandrino, in provincia di Napoli.

L’episodio è accaduto in via Paolo Borsellino. L’uomo dopo aver fatto irruzione nel locale e aver portato via il bottino, ha tentato di far perdere ogni traccia di sé sparando dei colpi d’arma da fuoco. I proiettili hanno ferito due persone, tra cui il titolare della pizzeria e hanno danneggiato un’auto in sosta e il contatore del gas di un’abitazione.

Il 56enne è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. La pistola usata è stata sequestrata: si tratta di una semiautomatica calibro 9x21mm con matricola cancellata, con quattro colpi ancora nel serbatoio. E’ stata recuperata anche la somma sottratta all’attività commerciale, circa 330 euro.

Adesso l’uomo è ritenuto responsabile di rapina aggravata e tentativo di omicidio.

17 novembre, 2020