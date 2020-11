Pistola in pugno fa irruzione alle poste travestito da corriere e porta via 200mila euro

Rapina in pieno giorno a Canino - Intervento di carabinieri e polizia stradale - Bloccate tre persone sospette

Condividi la notizia:











Canino – (e.c.) – E’ entrato nell’ufficio postale travestito da corriere e ha portato via 200mila euro.

Paura stamattina alle poste di Canino.

Stando alle ricostruzioni, poco prima dell’ora di pranzo, una persona travestita da corriere con in mano un finto pacco e un cappellino per coprire il volto, è riuscita ad introdursi all’interno dell’ufficio in viale Garibaldi.

Una volta entrato il malvivente, pistola alla mano, ha commesso una rapina alle poste riuscendo a farsi consegnare – stando a quanto appreso – una somma di circa 200mila euro.

Sarebbe poi riuscito a scappare. Sul posto, per le indagini del caso, sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale.

Gli agenti avrebbero in seguito bloccato tre persone sospette ma tutto è ancora in fase di accertamento.

– Rapina in pieno giorno all’ufficio postale di Canino

Condividi la notizia:











28 novembre, 2020