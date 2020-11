Cronaca - I militari sono al lavoro per fare luce sulla disavventura che ha visto legati e imbavagliati il giornalista Giampaolo Sodano e la moglie

Nepi – Rapina in villa a Nepi, indagini a tutto campo dei carabinieri.

Dopo i momenti di paura che hanno vissuto giovedì sera il giornalista ed ex dirigente Rai Giampaolo Sodano e la moglie Fabrizia Cusani, le forze dell’ordine sono in campo per capire chi siano i sei malviventi che hanno fatto irruzione nella casa dei coniugi a Nepi e li hanno rapinati.

Stando alle ricostruzioni gli uomini – sei in tutto tra italiani e albanesi – hanno prima disattivato le telecamere e poi hanno aspettato la coppia fuori casa nel buio della campagna che circonda la villa sulla Cassia.

Giampaolo Sodano e Fabrizia Cusani sono stati bloccati, spinti dentro casa, legati, imbavagliati e chiusi dentro stanze diverse.

Pare che i malviventi abbiano perlustrato l’abitazione riuscendo a prendere qualche migliaia di euro, gioielli e orologi costosi, probabilmente anche delle armi.

Sembra infatti che i sei uomini abbiano dovuto fare in fretta perché i domestici sarebbero riusciti a scappare lanciando l’allarme.

I malviventi si sono dileguati di corsa nelle campagne circostanti.

Di loro ancora nessuna traccia. Impossibile, al momento, il riconoscimento perché le telecamere sono state disattivate.

