Record di morti della seconda ondata, nelle ultime 24 ore sono 853

Coronavirus - Ministero della Salute - Oggi si registrano 23mila 232 nuovi casi - I guariti sono 20mila 837

Condividi la notizia:











Roma – Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 23mila 232 nuovi casi di Covid-19. Dall’inizio della pandemia a oggi, almeno un milione 455mila 022 persone hanno contratto il virus. I dati sono quelli del bollettino del ministero della Salute.

I decessi delle ultime 24 ore sono 853, per un totale di 51mila 306 morti. Il bilancio delle vittime segna purtroppo un record negativo. Per riscontrare così tante vittime in 24 ore bisogna tornare ai dati di fine marzo. Quello di oggi sui morti è quindi il dato più alto della seconda ondata.

Le persone guarite o dimesse complessivamente superano quota 600mila. Per la precisione sono 605mila 330, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20mila 837 dimessi.

Gli attualmente positivi sono in totale 798mila 386. L’incremento di oggi è di 1537 unità.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 34mila 577 (-120 rispetto a ieri).

In terapia intensiva ci sono in totale 3mila 816 (+6 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 759mila 993 persone.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 188mila 659, ovvero 39mila 714 in più rispetto a ieri quando erano stati 148.945. Il tasso di positività è intorno al 12% (di preciso 12,3%). Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 12 sono risultati positivi. Ieri era di circa il 15% (di preciso 15,4%).

Le regioni più colpite sono la Lombardia (+4mila 886 nuovi positivi e 186 vittime), il Lazio (+2mila 509), l’Emilia-Romagna (+2mila 501) e il Veneto (+2mila 194).

Nel bollettino vengono segnalate delle precisazioni da parte di specifiche regioni. L’Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati sottratti 2 casi del giorno 23/11 in quanto non pazienti Covid. La Basilicata precisa che il numero odierno dei decessi (16) è riferito a più giornate dal 19 al 24 novembre.

L’Emilia Romagna spiega che, in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi Covid-19. Il Friuli Venezia Giulia comunica che i nuovi casi di oggi includono 117 casi positivi registrati dai laboratori privati dal 21 ottobre al 21 novembre

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 24 novembre.

Condividi la notizia:











24 novembre, 2020