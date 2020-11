“Reddito di cittadinanza, dal comune di Orte nessuna notizia”

Politica - L'attacco del meetup M5s: "Nonostante le richieste, non sappiamo quanti siano i percettori del sussidio né i programmi previsti per loro"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Il 5 ottobre 2020 il gruppo regionale del Movimento 5 stelle, in collaborazione con i portavoce e i meetup dei 60 comuni del viterbese, ha coordinato un controllo sui comuni per verificare il livello di progresso dell’attuazione dei progetti utili alla collettività per i percettori del reddito.

Se 11 comuni hanno almeno comunicato lo stato dell’arte, a Orte non è dato sapere. Il comune non ha risposto neanche per “cortesia istituzionale”.

In un tempo dove i contributi all’organizzazione territoriale sono preziosi, a Orte non è dato sapere quanti percettori ci siano, quanti siano abili al lavoro e soprattutto come il comune intenda “spendere” le ore che questi ultimi devono mettere a disposizione della collettività.

Vista la consueta tendenza da parte dell’attuale amministrazione a comunicare e replicare solo tramite post su Facebook della lista Orizzonte comune (non più a tutti a quanto sembra), abbiamo consigliato alla nostra portavoce regionale Silvia Blasi di procedere con un post sui social network invece che continuare a inviare richieste ufficiali, così magari la prossima volta sarà più fortunata.

Attendiamo fiduciosi.

Meetup M5s Orte

21 novembre, 2020