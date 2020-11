Fondazione Open, Renzi e Boschi indagati per finanziamenti illeciti

Firenze - La cifra contestata è di oltre 7 milioni di euro - L'ex premier e l'ex ministro in procura il 24 novembre

Firenze – Ci sono anche Matteo Renzi e Maria Elena Boschi tra gli indagati per il presunto finanziamento illecito ai partiti dell’inchiesta sulla fondazione Open.

Come riporta la Verità, l’ex premier e attuale leader di Italia Viva e l’ex ministra avrebbero ricevuto dalla procura di Firenze un invito a comparire per il 24 novembre.

Matteo Renzi sarebbe accusato di finanziamento illecito ai partiti in relazione ai fondi gestiti dalla fondazione Open che organizzava il convegno politico della Leopolda. Stesse accuse, per fatti del periodo 2012-2018, sono contestate dai pm a Luca Lotti e Maria Elena Boschi, in quanto componenti del direttivo della fondazione.

Nelle indagini, condotte dai pm Antonino Nastasi e Luca Turco, erano già stati firmati altri due avvisi di garanzia che avevano raggiunto l’ex presidente della fondazione Open, l’avvocato Alberto Bianchi e l’ex consigliere Marco Carrai.

Secondo la procura fiorentina i cinque, nel loro ruolo di membri del direttivo della Fondazione, avrebbero ricevuto ingenti finanziamenti e più precisamente 670 mila euro nel 2012, 700 mila euro nel 2013, 1,1 milioni nel 2014, 450 mila nel 2015, 2,1 milioni nel 2017 e 1,1 milioni nel 2018.

In totale la cifra contestata è di 7,2 milioni.

7 novembre, 2020