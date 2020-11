“Riaprirò le scuole, anche se mi hanno detto che verranno a cercarmi a casa…”

Coronavirus - Nepi - Lo rivela il sindaco Franco Vita nell'annunciare le modalità del rientro in classe: si parte con asilo, elementari e prima media

Nepi – Risponde con ironia a chi gli avrebbe detto che, se avesse riaperto le scuole, sarebbe andato a cercarlo a casa. Il sindaco di Nepi Franco Vita su Facebook: “Mi riferiscono che, in base alla mia decisione sulla riapertura delle scuole, qualcuno verrà a cercarmi a casa. Se viene, gli posso offrire un caffè…”.

Il primo cittadino, dunque, tira dritto sul rientro in classe, che avverrà domani. Ma solo per i bambini dell’infanzia e della primaria e per i ragazzi della prima media. Ieri Vita, insieme a vicesindaca e assessori, ha incontrato la dirigente scolastica dell’istituto Stradella per stabilire le modalità della riapertura.

“Dal prossimo mercoledì – annuncia il sindaco – riprenderanno le attività l’infanzia e la primaria. La secondaria di primo grado, per il momento, inizia solo con le prime classi”. Per tutte le altre, si continua con la didattica a distanza.

“La mensa – continua Vita – è sospesa una settimana. Fra sette giorni valuteremo la situazione per l’assunzione di ulteriori decisioni, tra cui il ritorno alle lezioni in presenza per la seconda e terza media”.

Infine un appello: “Considerato che la scuola, per il rispetto delle prescrizioni, è un luogo molto sicuro e che spesso i contagi sono derivati dall’esterno, la raccomandazione a tutti i genitori è di non mandare a scuola i figli con la febbre o con sintomi riconducibili al Covid. Saremo molto severi nei confronti di queste persone con l’assunzione degli atti previsti dall’attuale normativa”.

17 novembre, 2020