Riaprono le scuole a Capranica

Coronavirus - Il sindaco Pietro Nocchi annuncia il ritorno alle lezioni in presenza

Capranica – Si torna a scuola.

Da oggi, a Capranica, ripartono le lezioni in presenza dopo una lunga pausa: le scuole erano chiuse dal 4 novembre per via dei tanti casi di Coronavirus.

Il sindaco Pietro Nocchi ha annunciato la decisione venerdì, con un lungo post su Facebook, come usa fare per informare i cittadini sull’andamento dei contagi.

“Con le numerose guarigioni tra i bambini e i docenti delle scuole, la didattica in presenza è pronta a ripartire – ha scritto Nocchi sulla sua pagina social -. Da lunedì la campanella potrà tornare a suonare regolarmente e finalmente i nostri bambini potranno riappropriarsi dei loro spazi e della socialità cui hanno diritto”.

Sabato Nocchi ha riferito che, in mattinata, si era svolto “un incontro molto importante in cui, con le rappresentanze del comune, della scuola e dei medici, abbiamo ribadito l’importanza del lavoro in sinergia e del fare rete per garantire la ripartenza in piena sicurezza e mettere in campo tutte le misure necessarie per gestire al meglio tutte le situazioni. Un momento di confronto per fare il punto sulla situazione in previsione della ripartenza di lunedì”.

Intanto, le scuole sono state sanificate e sono arrivati i nuovi banchi alle medie. Nocchi ha ringraziato dirigenti e docenti per il loro ottimo lavoro e la flessibilità cui l’emergenza li ha costretti. “Grazie davvero per quello che fate! Siete l’esempio di come, anche di fronte alle avversità, l’impegno e la passione permettano sempre e comunque di andare avanti”.

23 novembre, 2020