“Sono rientrato in ambulanza a mie spese nella casa di Viterbo”

Lettere - Covid - Torna a scrivere Costantino Danna per rassicurare tutti e ringraziare la Asl

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Buonasera, in riferimento al mio articolo pubblicato il giorno 6/11/2020 desidero rassicurare tutti che l’altro ieri sera stessa sono rientrato in ambulanza (a mie spese) presso la mia abitazione di Viterbo dove resterò in isolamento fino a quando non avrò risolto i problemi di salute.

Colgo l’occasione per ringraziare la Asl di Viterbo che con i suoi professionisti mi è stata vicino fin dai primi momenti aiutandomi in tutti i modi a rientrare presso la mia abitazione in tempi rapidi ed in sicurezza. Dai primi contatti telefonici hanno subito capito la gravità della situazione e soprattutto la criticità del luogo presso il quale mi trovavo.

Non posso fare a meno di ringraziare tutti gli “Angeli” del Pronto Soccorso e del reparto Covid 1 dell’ospedale di Belcolle di Viterbo i quali, fra le innumerevoli difficoltà, hanno dimostrato preparazione, professionalità ed umanità verso i malati.

Costantino Danna

7 novembre, 2020