Ruba un’ambulanza e fugge dal pronto soccorso, denunciata per furto aggravato

Bergamo - Una 23enne avrebbe motivato il gesto con l'impossibilità di usufruire di un servizio taxi che la potesse riaccompagnare a casa

Treviglio – Ruba un’ambulanza in sosta al pronto soccorso e fugge.

Una donna di 23 anni di Verdello, comune in provincia di Bergamo, ha rubato un’ambulanza della Croce rossa in sosta al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo.

Intorno alla mezzanotte sarebbe salita a bordo del veicolo, che aveva le chiavi inserite nel cruscotto, con l’intenzione di dirigersi verso la propria abitazione. Il 112, immediatamente avvertito, avvalendosi anche del sistema gps presente all’interno dell’ambulanza, è riuscito a bloccare il veicolo poco dopo.

La donna avrebbe motivato il gesto con l’impossibilità di usufruire di un servizio taxi che la potesse riaccompagnare a casa. Da successivi accertamenti è emerso che nel pomeriggio precedente la ragazza avrebbe avuto una lite per futili motivi con i vicini e avrebbe rotto con un bastone il parabrezza della loro auto.

Ora dovrà rispondere all’accusa di furto aggravato.

20 novembre, 2020