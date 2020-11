“Sala del commiato, finalmente il primo passo con l’approvazione del progetto”

Cronaca - L'Associazione viterbese per la cremazione commenta la delibera di giunta che ha dato il via libera all'opera

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ con viva e sincera soddisfazione che apprendiamo la notizia che, con delibera di giunta, è stato approvato il progetto definitivo della sala del commiato nel cimitero cittadino di San Lazzaro.

Questo è un ulteriore, importantissimo passo verso la realizzazione di un’opera per la quale, come Associazione viterbese per la cremazione, ci battiamo da anni.

Sappiamo che la strada è ancora lunga ma, come avevamo avuto modo di segnalare agli assessori competenti, Laura Allegrini ed Elpidio Micci (che ringraziamo per il loro impegno), il primo passo da compiere era proprio l’approvazione del progetto definitivo, senza il quale tutto sarebbe rimasto a livello di buone intenzioni.

Ora questo è realtà: l’associazione, dal suo canto, continuerà nella sua opera di stimolo presso le istituzioni, certa che “gutta cavat lapidem”.

Associazione viterbese per la cremazione

26 novembre, 2020