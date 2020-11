“Salirà a bordo solo chi è vaccinato per il Covid”

Sydney - Alan Joyce, amministratore delegato di Qantas: “Per i visitatori internazionali sarà una necessità”

Sydney – “Sarà necessario essere vaccinati per imbarcarsi”.

Ad annunciare la decisione è Alan Joyce, amministratore delegato di Qantas, compagnia aerea di bandiera australiana.

“Chiederemo alle persone di farsi vaccinare prima di salire sull’aereo… per i visitatori internazionali che escono e le persone che lasciano il paese pensiamo che sia una necessità”.

Si tratta della prima compagnia aerea ad annunciare l’obbligatorietà del vaccino per poter salire a bordo. “Penso che sarà un tema comune, parlando con i miei colleghi di altre compagnie aeree in tutto il mondo” ha aggiunto Joyce. La misura potrebbe essere adottata anche dai governi, oltre che dalle compagnie aeree.

La questione non è ancora chiara nei suoi dettagli. “Non sarà richiesto alcun certificato di vaccinazione per i voli a corto raggio all’interno dell’Ue” ha specificato un portavoce di Ryanair in un’intervista a Euronews.

25 novembre, 2020