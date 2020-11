Sandra Zampa: “Ci sarà un nuovo provvedimento per il Natale”

Roma - Le prime anticipazioni della sottosegretaria alla salute sulle festività di dicembre

Roma – Il governo è già al lavoro su un nuovo provvedimento per le festività natalizie. Lo riferisce Sandra Zampa, la sottosegretaria alla salute.

“Si deve dire che non deve essere un Natale solitario, ma che le famiglie possono riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle. La gran parte delle restrizioni attuali è bene che restino, magari con un allentamento del rigore per alcuni esercizi”, ha dichiarato Zampa alla stampa.

Il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, risponde: “Anche a Natale dovranno essere ridotti ed evitati i contatti interumani, si tratterà di usare le stesse raccomandazioni di oggi e andranno evitati i pranzi familiari”. Mantenendo una posizione più dura, Sileri ha continuato: “Ovvio che se non dovesse ridursi la curva dei contagi si tratterà di avere un’Italia tutta rossa ed è quello che dobbiamo scongiurare”.

Per il momento, nessun provvedimento ufficiale, tutto in elaborazione. “Bisogna valutare la situazione giorno per giorno e studiare nel dettaglio per ridurre al minimo i contagi”, ha concluso il viceministro della salute.

