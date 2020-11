“Sanità Calabria, accordo tra Emergency e protezione civile per rispondere all’emergenza”

Catanzaro - L'annuncio del fondatore dell'Ong Gino Strada con un post su Facebook

Catanzaro – “Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto”. E’ con queste parole che ieri pomeriggio Gino Strada, fondatore della Ong, ha chiarito il suo ruolo nell’affrontare l’emergenza Covid nella regione. Il chiarimento con un post su Facebook.

“Ringrazio il governo – continua e conclude il post – per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”.

Il caso Sanità in Calabria sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Da giorni ormai si riconcorrono i nomi sul nuovo commissario alla Sanità in regione.

Ultimo nominato Eugenio Gaudio, ex rettore dell’università La Sapienza di Roma che era stato scelto dopo che Giuseppe Zuccatelli si era dimesso su richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza. Ma a meno di un giorno dalla sua nomina sono arrivate le dimissioni.

“Motivi personali”, questa la motivazione avanzata proprio da Gaudio. “Mia moglie – aveva detto nel corso di un’intervista a Repubblica – non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare”.

Gaudio aveva preso il posto del dimissionario Giuseppe Zuccatelli che a suo volta era subentrato a Saverio Cotticelli, rimosso perché durante una puntata del programma Titolo V di Rai3 aveva ammesso di non sapere che la stesura di un piano per l’emergenza Covid spettasse a lui.

18 novembre, 2020