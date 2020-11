Scendono i positivi ma non i morti, 11 nell’alto Lazio

Coronavirus -

Viterbo – Scendono i positivi ma non i morti: ieri se ne sono contati 11 nell’alto Lazio, tra Viterbo e Rieti.

Il bollettino quotidiano della asl viterbese ha dato notizia di altre sette vittime.

Tra loro, c’è anche il presidente del consiglio comunale di Vignanello Tullio Stefanucci, 74 anni, amatissimo in paese e non solo. È la prima vittima del Coronavirus a Vignanello.

Era ricoverato anche lui, dopo aver contratto l’infezione polmonare, come anche il 65enne di Montefiascone e i tre novantenni viterbesi uccisi ieri dal virus. Non ce l’hanno fatta neanche due anziane ospiti della casa di riposo di Gradoli Villa Daniela, morte nei giorni scorsi; la asl lo ha comunicato ieri.

L’infezione polmonare continua a uccidere anche nel Reatino: le vittime, ieri, sono state quattro, tra i sessanta e gli ottant’anni, tutti con altre patologie oltre al virus.

Domenica i nuovi positivi, nella Tuscia, sono stati 73, a fronte di 108 guariti. Anche in Sabina i negativizzati (44) superano di gran lunga i nuovi contagi (23).

Situazione in controtendenza nella asl Roma 4, che raccoglie Civitavecchia e dintorni. Qui nessuna vittima per Covid nelle ultime ventiquattr’ore. In compenso ieri si sono registrati solo 18 guariti e 105 nuovi casi: è il dato più alto in quest’ultima settimana, che ha visto crescere gradualmente il numero giornaliero dei contagi.

Nel Viterbese resta stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva e degli altri reparti dedicati ai pazienti Covid. Visto che i guariti superano di gran lunga le nuove infezioni scoperte ogni giorno, cala il numero degli attualmente positivi in provincia (2661, 42 in meno rispetto a sabato) e cresce la quantità di persone che possono uscire dall’isolamento (10mila 245, 115 in più rispetto a sabato).

Ronciglione, intanto, è in attesa dei risultati dello screening di sabato mattina sui piccoli della scuola primaria e dell’infanzia e sui loro insegnanti. Su 290 test rapidi eseguiti in totale, per la maggior parte su bambini, 125 erano risultati positivi.

Il sindaco Mario Mengoni ha spiegato che c’è stato un problema con il lotto di test inviati dalla ditta al comune, per cui il risultato è anomalo ed è possibile che nella maggioranza dei casi si tratti di falsi positivi. Resta da capire, di preciso, quanti: per questo i 125 sono stati sottoposti a tampone molecolare dalla asl di Viterbo.

A Gallese, il sindaco Danilo Piersanti ha comunicato ieri che una classe dovrà mettersi in quarantena precauzionale: la sezione B della scuola dell’infanzia di Gallese scalo. Questo perché un’insegnante è risultata positiva al test rapido, come si legge su un post Facebook dell’amministrazione comunale.

“Si ritiene opportuno, in via cautelativa, porre la classe in quarantena precauzionale, in attesa del referto del tampone molecolare e dell’autocertificazione del docente”, ha scritto Piersanti.

Tra i 73 nuovi contagiati di ieri anche una bambina di 3 anni di Barbarano Romano.

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Il bollettino della Asl di ieri: Quattro morti per Covid nella Tuscia, 90 nuovi contagi e 160 guariti Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 7066 (2053 a Viterbo; 5013 in provincia)

Attualmente positivi: 2661

Guariti: 4251

Morti: 154 + 1

Ricoverati: 94 (10 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 10245

Comuni con positivi

Viterbo: 2053 casi (41 morti e 1431 guariti)

Civita Castellana: 456 casi (5 morti e 274 guariti)

Montefiascone: 383 casi (21 morti e 172 guariti)

Vetralla: 269 casi (2 morti e 145 guariti)

Tarquinia: 254 casi (3 morti e 129 guariti)

Nepi: 226 casi (3 morti e 121 guariti)

Vitorchiano: 176 casi (91 guariti)

Capranica: 174 casi (2 morti e 122 guariti)

Tuscania: 167 casi (7 morti e 113 guariti)

Orte: 165 casi (1 morto e 88 guariti)

Ronciglione: 148 casi (77 guariti)

Fabrica di Roma: 150 casi (1 morto e 70 guariti)

Acquapendente: 120 casi (7 morti e 60 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 81 guariti)

Castel Sant’Elia: 106 casi (2 morti e 55 guariti)

Soriano nel Cimino: 101 casi (4 morti e 64 guariti)

Marta: 89 casi (62 guariti)

Bagnoregio: 85 casi (3 morti e 40 guariti)

Monterosi: 85 casi (1 morto e 51 guariti)

Valentano: 80 casi (4 morti e 50 guariti)

Sutri: 79 casi (1 morto e 50 guariti)

Celleno: 73 casi (9 morti e 54 guariti)

Canepina: 76 casi (50 guariti)

Vignanello: 72 casi (1 morto 40 guariti)

Bassano Romano: 73 casi (1 morto e 52 guariti)

Corchiano: 71 casi (1 morto e 34 guariti)

Capodimonte: 67 casi (52 guariti)

Canino: 63 casi (37 guariti)

Farnese: 62 casi (3 morti e 29 guariti)

Montalto di Castro: 63 casi (39 guariti)

Caprarola: 59 casi (3 morti e 33 guariti)

Bomarzo: 53 casi (3 morti e 26 guariti)

Ischia di Castro: 53 casi (36 guariti)

Oriolo Romano: 54 casi (1 morto e 48 guariti)

Piansano: 53 casi (1 morto e 4 guariti)

Vasanello: 46 casi (1 morto e 20 guariti)

Bolsena: 46 casi (4 morti e 26 guariti)

Monte Romano: 46 casi (16 guariti)

Gradoli: 41 casi (3 morto e 18 guariti)

Vallerano: 42 casi (21 guariti)

Castiglione in Teverina: 38 casi (27 guariti)

Blera: 38 casi (2 morti e 18 guariti)

Faleria: 37 casi (12 guariti)

Carbognano: 34 casi (22 guariti)

Villa San Giovanni: 35 casi (2 morti e 15 guariti)

Calcata: 28 casi (12 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 27 casi (1 morto e 17 guariti)

Gallese: 31 casi (10 guariti)

Vejano: 25 casi (1 morto e 12 guariti)

Bassano in Teverina: 21 casi (5 guariti)

Cellere: 20 casi (10 guariti)

Onano: 21 casi (3 morti e 3 guariti)

Latera: 20 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 18 casi (2 morti e 6 guariti)

Barbarano Romano: 20 casi (5 guariti)

Graffignano: 16 casi (12 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 5 guariti)

Proceno: 8 casi (5 guariti)

Tessennano: 6 casi (5 guariti)

Comuni Covid-free

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

30 novembre, 2020