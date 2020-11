Scontri in piazza tra sostenitori e oppositori di Trump, un accoltellamento e almeno 20 arresti

Washington - Due agenti di polizia sono rimasti feriti e sono state sequestrate alcune armi da fuoco

Washington – Alcuni sostenitori di Donald Trump sono scesi in piazza ieri a Washington per manifestare contro il risultato delle elezioni presidenziali che ha visto trionfare il democratico Joe Biden.

Inizialmente la manifestazione si è svolta pacificamente, di fronte alla Casa bianca, per poi sfociare in scontri violenti con gruppi di oppositori del presidente uscente. Ci sarebbe stato un accoltellamento e gli arresti sarebbero almeno 20. Due agenti di polizia sono rimasti feriti e sono state sequestrate alcune armi da fuoco.

Donald Trump ha dichiarato su twitter che la responsabilità delle violenze è dell’associazione “Antifa”, che ha attaccato i manifestanti in piazza. “La polizia è arrivata, ma in ritardo. Il sindaco non sta facendo il suo lavoro” ha poi aggiunto il presidente uscente.

“Centinaia di migliaia di persone che mostrano il loro sostegno a Washington. Non riconosceranno delle elezioni truccate e corrotte” aveva scritto ieri Trump. Manifestazioni simili si sono tenute anche in altre città degli Usa dove, al grido di “Contate ogni voto” hanno contestato la legalità dell’esito elettorale.

15 novembre, 2020