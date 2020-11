Scontro bus Cotral – moto, centauro ferito e soccorso con l’eliambulanza

Caprarola - Incidente sulla Cimina - Intervento di 118 e carabinieri

Caprarola – Scontro bus Cotral – moto, centauro e soccorso con l’eliambulanza.

Incidente sulla strada Cimina intorno alle 12 di oggi, martedì 17 novembre.

Per cause ancora d’accertare, nei pressi del bivio per Caprarola un bus Cotral e una moto si sono scontrati.

Il bilancio è di un ferito. Si tratta dell’uomo che era in sella alla moto, un 49enne, che è stato soccorso dal 118.

I sanitari sono intervenuti con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Con quest’ultimo mezzo l’uomo è stato trasportato in un ospedale della Capitale per le cure del caso.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi, per appurare la dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità.

17 novembre, 2020