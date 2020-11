Scontro tra due auto a Capranica, donna incastrata tra le lamiere

Cronaca - Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri - FOTO

Capranica – Scontro tra due auto a Capranica, ferita donna.

Incidente nel tardo pomeriggio in via Alcide De Gasperi a Capranica. Due macchine, una Golf bianca con a bordo due ragazzi e una Micra con a bordo una donna, si sono scontrate per causa ancora in corso di accertamento.

La donna sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Fotocronaca: Scontro tra auto a Capranica

22 novembre, 2020